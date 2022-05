Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Unfall beim Überholen - eine Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin überholte, eine vor ihr fahrende 38-jährige Pkw-Fahrerin, welche währenddessen nach links abbiegen wollte. Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Mittwoch, 11.05.2022, gegen 08.00 Uhr, die Altinger Straße von Liel kommend und überholte kurz nach dem Ortseingang Schliengen eine 38-jährige Pkw-Fahrerin, welche während des Überholvorganges nach links in den Mühleweg abbiegen wollte. Durch die Kollision kam die 22-Jährige mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und ihr Pkw kam in einer Gartenhecke zum Stehen. Die 38-Jährige wurde leicht verletzt. Ärztliche Hilfe wollte sie vor Ort nicht in Anspruch nehmen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 16.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell