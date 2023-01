Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zahlreiche Handyverstöße...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... stellten Polizeikräfte der PI Neustadt bei einer Standkontrolle am heutigen Montag (09.01.2023) in der Landauer Straße fest. Zwischen 10:00 und 11:00 Uhr konnten insgesamt sieben Fahrzeugführer festgestellt werden, welche ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzten. In allen Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

