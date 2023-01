Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Schlägerei zwischen fünf jungen Männern am Haltepunkt Stadtmitte

Stuttgart (ots)

Am Freitag (30.12.2022) kam es zunächst in der S-Bahnlinie 5 und dann am Haltepunkt Stadtmitte gegen 23.00 Uhr zu einer Schlägerei zwischen 5 Beteiligten.

Laut aktuellen Stand der Ermittlungen kam es in der S-Bahnlinie 5 in Richtung Haltepunkt Stadtmitte zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei russischen Staatsangehörigen (26 und 35 Jahre) und drei bisher noch unbekannten Tätern. Am Haltepunkt Stadtmitte eskalierte die Auseinandersetzung offenbar derart, dass der 26-jährige russische Staatsangehörige versuchte einen der unbekannten Personen ins Gesicht zu schlagen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge, trennten die anderen Beteiligten die beiden Parteien offensichtlich, was ihnen aber nur kurzweilig gelang. Im weiteren Verlauf kam es laut Zeugenaussagen erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 26-Jährigen und dem Unbekannten. Hier soll es augenscheinlich wechselseitig zu Schlägen in das Gesicht, Fußtritten und Kopfstößen gekommen sein. Der 35-Jährige russische Staatsangehörige versuchte offenbar auch die Situation zu beruhigen und schlichtend einzugreifen, doch die Auseinandersetzung verlagert sich nun in Richtung des Ausgangs Rotebühlplatz. Hier soll einer der unbekannten Täter den 26-Jährigen mit einer Glasflasche am Kopf getroffen haben. Die von Zeugen verständigten Kräfte der Bundes- und Landespolizei trafen vor Ort lediglich die beiden russischen Staatsangehörigen an. Eine angeforderte Rettungswagenbesatzung versorgte den Verletzten vor Ort. Die anderen drei Täter, bei denen es sich um einen kräftigen und zwei schlanke Männer mit südländischen Aussehen im Alter von 23 bis 30 Jahren gehandelt haben soll, verließen offenbar die Örtlichkeit und entfernten sich in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711 870350 zu melden.

