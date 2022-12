Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Grundlos ins Gesicht geschlagen

Stuttgart (ots)

Ein 28-jähriger Reisender stieg gestern Nachmittag (27.12.2022) in den Metropolexpress von Nürtingen nach Plochingen, als ein bisher unbekannter Täter ihm grundlos ins Gesicht schlug. Laut aktuellen Erkenntnissen soll ein Fahrscheinkontrolleur des Zuges festgestellt haben, dass sich in diesem Zug Jugendliche aufhielten, welche offensichtlich keinen Fahrschein bei sich hatten. Der Zugbegleiter kontrollierte aus diesen Gründen offenbar auch die Zugtoiletten. Als sich eine der Zugtoiletten öffnete, kam der bisher unbekannte Täter heraus. Dieser lief an dem 28-jährigen Reisenden vorbei, schlug ihm auf diesem Weg augenscheinlich mit seiner flachen Hand in das Gesicht und verließ den Zug am Bahnhof Plochingen. Der Grund für den Angriff auf den 28-jährigen Reisenden ist bisher unklar. Der Täter, bei welchem es sich um einen Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren mit dunklen Haaren handeln soll, verließ daraufhin offenbar die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Zeugen welche die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711 870350 zu melden. .

