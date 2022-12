BPOLI S: Zeugen gesucht: Mutter schlägt ihren Sohn am Hauptbahnhof Stuttgart

Stuttgart (ots) - Der Hund einer 27-jährigen Hundebesitzerin biss am gestrigen Nachmittag (26.12.2022) gegen 15:20 Uhr einen 34-jährigen Zugbegleiter auf der Fahrt in dem Metropolexpress (MEX) in Richtung Stuttgart in den linken Unterarm. Bisherigen Erkenntnissen zufolge saß die Hundebesitzerin mit dem Hund in einem Viererabteil des Zuges. Ihr Hund war angeleint, trug aber keinen Maulkorb. Als der Zugbegleiter durch ...

