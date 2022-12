Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter vom Hund gebissen

Stuttgart (ots)

Der Hund einer 27-jährigen Hundebesitzerin biss am gestrigen Nachmittag (26.12.2022) gegen 15:20 Uhr einen 34-jährigen Zugbegleiter auf der Fahrt in dem Metropolexpress (MEX) in Richtung Stuttgart in den linken Unterarm.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge saß die Hundebesitzerin mit dem Hund in einem Viererabteil des Zuges. Ihr Hund war angeleint, trug aber keinen Maulkorb. Als der Zugbegleiter durch den Zug ging, wurde dieser offensichtlich im Vorbeigehen durch den Hund angegriffen und gebissen. Der 34- Jährige trug durch diesen Biss neben einem Schock Verletzungen am linken Unterarm davon. Ein durch die Bundespolizei angeforderter Rettungswagen brachten den 34-Jährigen nach seinem Ausstieg am Hauptbahnhof Stuttgart in ein Krankenhaus. Die Hundebesitzerin fuhr mit dem Zug weiter zum Bahnhof Reutlingen. Hier konnte sie durch die verständigte Landespolizei am Bahnsteig festgestellt werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung dauern an.

