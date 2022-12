Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Spucken, treten und schlagen; Widerstand gegen Bundespolizisten am Hauptbahnhof Stuttgart

Stuttgart (ots)

Nach einer Körperverletzung mit anschließender Flucht des Tatverdächtigen am Bahnhof Bad Cannstatt, wurden gestern Nacht (22.12.22) um 23:55 Uhr mehrere Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei durch den gefassten 35-jährigen Täter körperlich angegriffen und bedroht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es in Bad Cannstatt zu einer Körperverletzung am Bahnhof, bei welcher der 35-jährige Täter mit der S-Bahnlinie 3 in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof flüchtete. Aufgrund der von Zeugen mitgeteilten Personenbeschreibung stellten alarmierte Bundespolizisten den deutschen Staatsangehörigen wenige Minuten später in der Arnulf-Klett-Passage fest. Bereits bei der Personenkontrolle bedrohte er die Beamten und zeigte sich uneinsichtig und aggressiv. Weil er versucht hatte, die Kontrolle zu stören und weiterhin aufgefallen war, dass der Täter eine Glasflasche in seinem Jackenärmel versteckte, versuchten die eingesetzten Beamten dem Beschuldigten Handfesseln anzulegen. Der offensichtlich alkoholisierte 35-Jährige sträubte sich vehement gegen die Maßnahmen der Einsatzkräfte. Er sperrt sich durch Wegziehen der Hände, trat in Richtung der Polizisten und versuchte sie weiterhin zu bespucken. Nur das Tragen des Mund- und Naseschutz verhinderte, dass die Beamten getroffen wurden. Erst mit Unterstützung weiteren Streifen der Bundes- und Landespolizei konnten ihm Hand- und Fußfesseln angelegt werden. Zudem spuckte er weiterhin unablässig in die Richtung der eingesetzten Polizeibeamten, sodass ihm schlussendlich eine Spuckschutzhaube übergezogen werden musste. Aufgrund seines starken Alkoholisierungsgrads von 2,0 Promille wurde er zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen wegen der im Raume stehenden Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell