Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Diebstähle aus PKW

Täter nutzen entwendete EC-Karten am Zigarettenautomaten

Kerken-Stenden (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25. November 2022) haben unbekannte Täter sich auf unklare Weise Zugriff auf den Innenraum eines Nissan Transporters verschafft, der auf der Dorfstraße abgestellt war. Sie entwendeten ein Etui mit Bargeld und zwei EC-Karten aus dem Wagen. Die Nutzerin des Transporters stellte kurz darauf fest, dass noch in der gleichen Nacht ihr Konto mehrfach von einer Tabakwaren-Firma belastet wurde. Offenbar haben die Täter gegen kurz nach 23 Uhr an einem Zigarettenautomaten an der Dorfstraße mit den Karten eine Vielzahl an Zigarettenschachteln gezogen.

Ebenfalls ohne Aufbruchsspuren drangen Unbekannte auf dem nahegelegenen Heideweg in einen Audi A3 ein, der über eine Keyless-Go Funktion verfügt. Das Auto stand in der Einfahrt eines Hauses. Sie durchwühlten den Audi, gestohlen wurde aber nichts.

Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit den beiden Sachverhalten werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell