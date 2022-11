Kleve (ots) - Am Freitag 25.11.2022 in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 17:55 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein graues Kleinkraftrad (Roller) der Marke Zhejiang Tianying Locomotive. Das mit einem Kettenschloss gesicherte Fahrzeug war an der Straße Lohstätte, in unmittelbarer Nähe der Stadthalle, abgestellt. Zum Tatzeitpunkt trug es das Versicherungskennzeichen 361WWK. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder ...

