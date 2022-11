Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Grundschule Büros und Klassenräume durchsucht

Rees - Mehr (ots)

Im Zeitraum von Samstag (26. November 2022), 11:00 Uhr und Sonntag (27. November 2022), 07:10 Uhr, kam es in Rees-Mehr zu einem Einbruch in die Grundschule auf dem Gruenewaldsweg. Der oder die Täter hebelten die rückwärtige Tür zur Pausenhalle und ein Außenfenster in diesem Bereich auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Sie brachen Türen zu Büroräumen im Verwaltungstrakt und zu diversen Klassenräumen auf und durchsuchten dort Schränke und Schubläden nach möglichem Diebesgut. Genaue Angaben zum Diebesgut konnte zum Feststellungszeit noch nicht gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Emmerich unter 02822/7830 (Lst).

