Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

Schmuck und Münzen entwendet

Uedem (ots)

Am Freitag, 25.11.2022 zwischen 18:30 Uhr und 22:45 Uhr drangen unbekannte Einbrecher in ein Haus an der Straße Katzenberg in Uedem ein. Aus dem Haus entwendeten sie Schmuck und Münzen. Nach dem Einbruch konnten sich die Täter unerkannt vom Tatort entfernen. Die Kriminalpolizei Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder verdächtigen Beobachtungen unter der Rufnummer 02823-1080.(LST)

