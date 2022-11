POL-KLE: Emmerich - Motorroller mit Kennzeichen 252BLI gestohlen

Kleve (ots) - Am Freitag (18. November 2022) kam es gegen 18:00 Uhr an der Landstraße Postdeich in Kleve zu einer Unfallflucht. Eine 40-jährige Frau aus Kleve war zur Tatzeit mit Ihrem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg unterwegs, welcher durch einen Grünsteifen abgetrennt parallel zur Straße verläuft. Durch eine Baustelle wurde der Geh- und Radweg verengt, weshalb die Frau mit Ihrem Fahrrad näher an die Fahrbahn ...

