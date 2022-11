Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Autofahrer touchiert Radfahrerin

Kleve (ots)

Am Freitag (18. November 2022) kam es gegen 18:00 Uhr an der Landstraße Postdeich in Kleve zu einer Unfallflucht. Eine 40-jährige Frau aus Kleve war zur Tatzeit mit Ihrem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg unterwegs, welcher durch einen Grünsteifen abgetrennt parallel zur Straße verläuft. Durch eine Baustelle wurde der Geh- und Radweg verengt, weshalb die Frau mit Ihrem Fahrrad näher an die Fahrbahn heranfahren musste. Dabei wurde Sie durch den Fahrer eines grauen 3er BMW, welcher an der Heckseite kein Verkehrskennzeichen montiert hatte, touchiert und stürzte. Der bislang unbekannte Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Die 40-jährige Frau aus Kleve musste unterdessen in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei unter 02821 5040. (pp)

