POL-KLE: Kreis Kleve - Zwei Beschuldigte mit EU-Haftbefehlen festgenommen

Kleve-Kellen (ots) - Am Mittwoch (23. November 2022) gegen 12:15 beobachteten zwei Schülerinnen zwei verdächtige Personen, die sich am Konrad-Adenauer-Gymnasium aufhielten und dort einen E-Scooter entwendeten. Der E-Scooter war verschlossen in der Nähe des Fahrradständers abgestellt. Als die Schülerinnen in der Pause nachsahen, lag lediglich ein beschädigtes ...

