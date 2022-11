Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl eines E-Scooters

Die Polizei sucht weitere Zeugen

Kleve-Kellen (ots)

Am Mittwoch (23. November 2022) gegen 12:15 beobachteten zwei Schülerinnen zwei verdächtige Personen, die sich am Konrad-Adenauer-Gymnasium aufhielten und dort einen E-Scooter entwendeten. Der E-Scooter war verschlossen in der Nähe des Fahrradständers abgestellt. Als die Schülerinnen in der Pause nachsahen, lag lediglich ein beschädigtes Schloss an der Stelle, wo zuvor der Elektroroller stand.

Sie beschrieben die Verdächtigen wie folgt: 1. Person: 170 cm groß, 25-30 Jahre alt, bekleidet mit einer Jeans und einer grün-grauen Jacke mit Fellkragen an der Kapuze.

2. Person: 175 cm groß, 25-30 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Schuhen und einer schwarzen Steppweste.

Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Diebstahl oder den beschriebenen Verdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell