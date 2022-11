Geldern-Walbeck (ots) - Am Mittwoch (23. November 2022), im Zeitraum von 10:10 Uhr bis 14:05 Uhr, kam es in Geldern am Flutweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter schlugen zwei Scheiben im rückwärtigen Bereich des Hauses ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus. Dort durchsuchten Sie sowohl das Erd- als auch das ...

