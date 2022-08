Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erzwingungshaft - Bundespolizei nimmt Mann fest

Münster (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (11. August) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof einen Mann festgenommen, der zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Staatsanwaltschaft Göttingen hatte nach Beschluss des Amtsgerichts Hannoversch Münden gegen den Mann die Erzwingungshaft angeordnet, da andere Maßnahmen im Ordnungswidrigkeitenverfahren bisher nicht zum Erfolg geführt hatten. Bundespolizisten kontrollierten den 66-Jährigen aus Uelzen und nahmen ihn fest. Den haftbefreienden Betrag von 200 Euro konnte oder wollte der Mann nicht aufbringen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Münster eingeliefert, wo er nun fünf Tage in Erzwingungshaft verbringen muss.

