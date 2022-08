Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Früchte schneiden im Hauptbahnhof - Bundespolizei stellt 19-Jährigen mit Messer

Bild-Infos

Download

Essen - Mülheim an der Ruhr (ots)

Heute Nacht (11.August) hielten Bundespolizisten in Essen einen jungen Mann an. Der Mann führte ein Messer mit sich. Der mutmaßliche Grund war kurios. Gegen 2 Uhr überprüfte eine Streife der Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof einen 19-Jährigen. Der Mann aus Mülheim an der Ruhr wurde nach verbotenen oder gefährlichen Gegenständen befragt. Daraufhin gab er zögerlich zu, ein Messer mit sich zu führen. Der syrische Staatsbürger händigte den Einsatzkräften ein Messer mit einer feststehenden Klinge von circa 12 cm aus.

Er erklärte, mit dem Messer im Bahnhof Früchte schneiden zu wollen. Die Beamten konnten allerdings weder im oder vor dem Bahnhof, noch im Besitz des Mannes irgendwelche Variationen von Obst feststellen.

Die Bundespolizisten stellten das Messer sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell