Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Tasche geschleudert - Bundespolizei verhaftet Gesuchten

Münster (ots)

Seinem aufbrausenden Verhalten im Hauptbahnhof hat ein 43-jähriger Deutscher zu verdanken, dass er die nächsten 142 Tage im Gefängnis verbringen muss. Zeugen informierten die Bundespolizei am Dienstagmittag (09. August) über einen Mann, der wutentbrannt seine Tasche über den Bahnsteig schleuderte. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den Mann und stellten fest, dass gegen ihn zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Dortmund vorlagen. Er war noch die Geldstrafen aus zwei Verurteilungen wegen Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen schuldig geblieben. Insgesamt hatte er über 4.200 Euro zu zahlen. Da er diese Summe nicht aufbringen konnte, hat er nun 142 Tage Ersatzfreiheitsstrafe abzusitzen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt an der Gartenstraße eingeliefert.

