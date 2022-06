Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Hausfassade gerät in Brand

Deißlingen (ots)

Ein Holzlager auf einer Terrasse und die Hausfassade eines Wohnhauses in der Bittelbrunnenstraße sind am Montagnachmittag in Brand geraten. Die Feuerwehr Deißlingen rückte zur Brandbekämpfung mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften aus und löschte den Brand in kurzer Zeit. Auch der Rettungsdienst und der Notarzt kamen mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Wie die Polizei bei den ersten Ermittlungen feststellte, geriet wahrscheinlich der Holzstapel durch eine Zigarettenglut in Brand, die ein Windstoß dorthin geweht hatte. Das Feuer griff dann auf die Isolierschicht der Fassade über. Den Schaden an dem Wohnhaus schätzt die Polizei, die mit drei Streifen vor Ort war, auf rund 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell