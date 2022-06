Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Fensterscheibe eingeworfen (06.06.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben am Montag gegen 22 Uhr eine Sachbeschädigung in der Straße "Kornblumenweg" begangen. Die Täter warfen einen Stein gegen eine Fensterscheibe eines Hauses, die dadurch zersprang. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0 entgegen.

