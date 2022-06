Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gütenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer kracht in Leitplanke (06.06.2022)

Gütenbach (ots)

Einen Totalschaden verursacht hat ein Autofahrer bei einem Unfall am Montagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 173. Ein 23-jähriger BMW 316 Fahrer fuhr auf der L 173 von Gütenbach in Richtung Simonswald. Dabei kam er nach einer scharfen 180 Grad-Kurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. An den Leitplanken entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell