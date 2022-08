Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zahlreiche Festnahmen durch Bundespolizei in Dortmund

Dortmund - Münster - München (ots)

Am gestrigen Mittwoch (10.August) nahmen Bundespolizisten in Dortmund drei Personen fest, nach denen gesucht worden ist. Gegen eine junge Frau wurde mit drei Haftbefehlen gesucht. Gegen 10 Uhr überprüfte eine Streife der Bundespolizei im Dortmunder Hauptbahnhof einen 27-Jährigen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Münster nach dem Mann suchte. Das Amtsgericht in Münster hatte den Mann wegen des unerlaubten Handeltreibend mit Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen verurteilt. Da der gebürtige Münsteraner die geforderte Geldsumme in Höhe von 700 Euro nicht aufbringen konnte, wurde der deutsche Staatsbürger in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Wenig später, gegen 14 Uhr, wurde ein 35-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle am Dortmunder Flughafen vorstellig. Hier recherchierten die Bundespolizisten, dass die Staatsanwaltschaft München I den Mann zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Das Amtsgericht München hatte den Mann im vergangen Jahr rechtskräftig wegen versuchter Nötigung auch zu 70 Tagessätzen verurteilt. Der rumänische Staatsbürger konnte die Geldstrafe nicht bezahlen, weswegen Einsatzkräfte ihn in eine JVA brachten.

Abends, um 19:50 Uhr, auch bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle am Flughafen Dortmund, wurde eine 24-Jährige vorstellig. Die Beamten ermittelten, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund gegen die junge Frau gleich drei Haftbefehle erlassen hatte. Das Amtsgericht Dortmund hatte die Frau jeweils wegen Diebstahl zu Geldstrafen über zwei mal 25 Tagessätzen und einmal zu 20 Tagessätzen verurteilt. Die rumänische Staatsbürgerin konnte die Geldstrafen von insgesamt 700 Euro bezahlen. Somit konnte sie ihre Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell