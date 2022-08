Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL/Harrislee - Gesuchter Betrüger und gesuchter Dieb verhaftet

Flensburg/Harrislee (ots)

Gestern Vormittag stellten Bundespolizisten im Flensburger Bahnhof bei der Kontrolle des Einreisezuges aus Dänemark einen Mann fest, gegen den ein Haftbefehl wegen Betrugs vorlag. Der 41-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft gesucht, weil er untergetaucht war und sich dem Strafantritt nicht gestellt hatte. Der Mann wurde durch die Beamten verhaftet und mit zur Dienststelle genommen. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun die nächsten zwei Jahre verbringt.

Fast zeitgleich wurde bei einer Kontrolle in Harrislee ein Mann festgestellt, nach dem gefahndet wurde. Der 36-jährige Rumäne hatte ebenfalls einen offenen Haftbefehl. Er wurde wegen Diebstahl in zwei Fällen gesucht. Nach seiner Verhaftung wurde der Mann in die JVA eingeliefert, wo er nun die nächsten acht Monat in Haft verbringen wird.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell