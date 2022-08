Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nur einen Tag später: Bundespolizei zieht Öffentlichkeitsfahndung zurück und bittet um Löschung der Bilder aus den Medien

Köln/Eitorf (ots)

Die gestern (10. August) öffentlich gemachte Fahndung nach einem Unbekannten wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung war erfolgreich. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte der Tatverdächtige identifiziert werden. Die Bundespolizei bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung und bittet darum, die elektronisch veröffentlichten Bilder zu löschen oder den Mann unkenntlich zu machen. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden ohne die Publikation der Lichtbilder fortgesetzt.

Was war passiert:

Am Sonntag, den 13.03.2022 soll es gegen 15:45 Uhr in einer S-Bahn der Linie 12, kurz vor Bahnhof Eitorf, zunächst zu einem Streitgespräch zwischen zwei Bahnreisenden und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Neben Faustschlägen soll ein Tatverdächtiger gezielt gegen den Kopf seines Opfers getreten haben, als dieser bereits am Boden lag. Mit Unterkiefer- und Jochbeinfrakturen musste der 57-jährige Mann aus Windeck mehrfach operiert werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell