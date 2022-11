Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Scheibe eingeschlagen und Jacke entwendet

Polizei sucht Zeugen

Weeze (ots)

Am Donnerstag (24. November 2022) kam es zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr in Weeze auf einem Parkplatz am Flughafen-Ring, zu einem Diebstahl. Durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter wurde das Dreicksfenster auf der Fahrerseite einer grauen Mercedes C-Klasse eingeschlagen und im Anschluss eine blaue Jacke der französischen Feuerwehr entwendet. Nach der Tat flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell