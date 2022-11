Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall

Fahrer und Beifahrerin werden schwer verletzt

Bedburg-Hau (ots)

Am Freitag, 25.11.2022 gegen 20:00 Uhr kam es in Bedburg-Hau auf der Uedemer Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann und seine 26-jährige Beifahrerin, beide aus Bedburg-Haus stammend, befuhren mit ihrem Pkw Nissan Micra die Uedemer Straße aus Richtung Bedburg-Hau in Fahrtrichtung Uedem.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, wo es mit einem Straßenbaum kollidierte. Sowohl der Fahrer, als auch seine Beifahrerin wurden hierdurch schwer verletzt und daher in umliegende Krankenhäuser verbracht. In der Zeit von 20:05 Uhr bis 22:30 Uhr war die Uedemer Straße im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt.(LST)

