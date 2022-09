Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall in Brake leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leicht verletzt wurde ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 28. September 2022, ca. 16:55 Uhr, in der Straße Süderfeld (K 208), in Brake.

Zum Unfallzeitpunkt beabsichtigte eine 33-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Ford auf eine dortige Grundstückseinfahrt abzubiegen, dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten 69-jährigen Braker.

Der Pedelec-Fahrer stürzte durch den Zusammenstoß auf die Motorhaube des Pkw und wurde dadurch leicht verletzt. Eine Behandlung durch einen Rettungswagen war nicht erforderlich.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Gegen die 33-jährige Unfallverursacherin aus Elsfleth wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell