Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei - Unbekannte werfen Steine auf herannahenden Güterzug

Bahnstrecke Wolferode - Blankenheim (ots)

Am Samstag, den 6. August 2022 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr infor-miert. Ein Triebfahrzeugführer passierte gegen 19:45 Uhr auf der Strecke zwischen Wolferode - Blankenheim, Höhe Bahnüberführung Rödgen, als unvermittelt Jugendliche Steine von einer Brücke auf den Güterzug warfen. Hierbei wurde die Scheibe des Triebfahrzeuges beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und der Zug konnte seine Fahrt fortsetzen. Nachfolgende Züge erhielten einen sogenannten Langsamfahrbefehl. Sofort alarmierte Streifen der Landes- und Bundespolizei verlegten zum Ereignisort, konnten aber keine Personen feststellen. Wie in diesem aktuellen Sachverhalt geschildert, handelt es sich um Straftaten, bei denen im schlimmsten Fall ein Stein durch die Scheibe eindringt und den Triebfahrzeugführer oder Reisende im Zug schwer verletzen kann. Auch andere schwerwiegende Beeinträchtigungen für den Bahnverkehr sind denkbar. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Personen, insbesondere Jugendliche, bemerkt haben, welche mit diesen Handlungen in Verbindung gebracht werden können. Wer hat am 6. August 2022 zwischen 19:00 und 20:00 Uhr im Bereich der Brücke in diesem Zusammenhang etwas gesehen? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

