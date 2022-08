Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Starke Frequentierung des Hauptbahnhofes am Samstag aufgrund des Fußballfanreiseverkehrs

Halle/ Saale (ots)

Am Samstag, den 6. August 2022 findet um 14:00 Uhr die Fußballbegegnung zwischen dem Halleschen FC und der SG Dynamo Dresden im Leuna-Chemie-Stadion in Halle/ Saale statt. Dementsprechend wird es im Zeitraum von circa 10:00 -12:30 Uhr sowie 16:00-20:00 Uhr zu einer starken Frequentierung des Hallenser Hauptbahnhofes, den Zügen auf den Strecken rund um Halle sowie schwer- punktmäßig auf der Strecke Dresden - Leipzig - Halle kommen. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen wird die Bundespolizei verstärkt im Einsatz sein. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg bittet alle betroffenen Nutzer der Bahn um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für mögliche erforderliche polizeiliche Maßnahmen. Hinweis für Medienvertreter: Als Ansprechpartner der Bundespolizei steht Ihnen am Einsatztag ein Pressesprecher unter der Telefonnummern 01520 / 4617860 zur Verfügung.

