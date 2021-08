Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 28.08.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Heinsberg - versuchter Geschäftseinbruch

In der Zeit 26.08.2021, 14:00 Uhr - 27.08.2021, 19:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Geschäft an der Hochstraße einzubrechen. Die Tat blieb im Versuchsstadium stecken.

