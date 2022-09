Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Umweltverschmutzung durch Fahrzeug in Aumühle +++ Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

In der Bauernschaft Aumühle kam es in der Nacht von Montag, 26. September 2022, auf Dienstag, 27. September 2022, zu einer Umweltverschmutzung durch einen bislang unbekannten Verursacher.

Auf dem Parkplatz einer ehemaligen Rastanlage, direkt an der Ahlhorner Straße, in Höhe der Anschlussstelle Wildeshausen-West, beschädigte der unbekannte Verursacher offenbar sein Kraftfahrzeug an einem Findling, sodass Kraftstoff und Motoröl auf dem Parkplatz auslief.

Das Fahrzeug wurde im Anschluss weiterbewegt und im Zufahrtsbereich eines ehemaligen Campingplatzes abgestellt. Auch dort ist eine nicht unerhebliche Menge Öl ausgetreten. Der Verursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um eine Beseitigung zu kümmern.

Die Polizei Wildeshausen sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer, 04431-941-0, in Verbindung zu setzen.

Ein Bild der Verschmutzung befindet sich im Anhang.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell