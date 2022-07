POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 02.07.2022

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Zeugen hielten mutmaßlichen Dieb fest - Offenbach (aa) Angestellte eines Restaurants in der Berliner Straße hielten am Mittwochabend einen mutmaßlichen Fahrraddieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Laut der Zeugen soll der 21-Jährige gegen 20.45 Uhr in Höhe der ...

mehr