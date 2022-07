POL-OF: Blitzermeldung: Fairness im Straßenverkehr bekommt uns allen sehr!

Offenbach (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 30.06.2022 Fahrkartenautomat am Bahnhof gesprengt - Maintal (lei) Etwa 10.000 Euro Sachschaden, so die erste Schätzung der Polizei, haben Unbekannte am späten Mittwochabend an einem Fahrkartenautomaten am Bahnhof Maintal West verursacht. Der oder die Täter hatten einen ...

mehr