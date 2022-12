BPOLI S: Zeugen gesucht: Angehöriger der Bundeswehr bedroht und bespuckt;

Stuttgart (ots) - Ein unbekannter Täter schlug am Samstagmorgen (17.12.2022) gegen 05:00 Uhr am S-Bahnsteig am Hauptbahnhof Stuttgart einen 23-Jährigen zweimal in sein Gesicht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam der unbekannte Täter offenbar unvermittelt auf den 23-jährigen Mann zu und schlug ihn zweimal mit der Faust in sein Gesicht. Durch die Schläge soll der ...

mehr