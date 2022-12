BPOLI S: Bundespolizistin bespuckt

Stuttgart (ots) - Aufgrund eines Brandes in der Tunnelröhre an der S-Bahnstation Feuersee kam es am gestrigen Mittwochabend (14.12.2022) zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entstand der Brand am gestrigen Abend gegen 17:50 Uhr in einer Dehnungsfuge im Tunnelbereich an der S-Bahnhaltestelle Feuersee, wodurch der Brandmeldealarm der Station ausgelöst wurde. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brandherd schnell lokalisieren und ...

