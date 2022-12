Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Alkoholisierter Lokführer öffnet nicht die Türen

Stuttgart (ots)

Stuttgart: Weil ein Lokführer der S-Bahnlinie 60 am Donnerstagabend (15.12.2022) am Haltepunkt Rutesheim nicht die S-Bahntüren öffnete, verständigte die Mutter einer jugendlichen Reisenden die Bundespolizei.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Lokführer nach Halt am Hauptbahnhof Stuttgart tief gegen 22:00 Uhr, auf der Fahrtroute nach Weil der Stadt nicht an allen Haltestellen die Türen geöffnet haben. Weiterhin tätigte er offenbar Durchsagen über die Lautsprecheranlage, deren Inhalt wohl weder Bahnbezug hatte, noch sonstige Reiseinformationen für diese Strecke beinhalteten.

Laut aktuellem Stand der Ermittlungen ließ der offensichtlich alkoholisierte 43-Jährige den Halt in Rutesheim ganz aus, sodass sich eine besorgte Mutter bei der Bundespolizei meldete. Diese stand am Bahnsteig in Rutesheim und wollte ihre Tochter abholen, als die S- Bahn einfach durchfuhr. Nachdem die S-60 dann nicht wie geplant in Weil der Stadt endete und eine Schleife fuhr, konnten die Beamten der Bundespolizei den Mann am Bahnhof Korntal-Münchingen festnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Die Ermittlungen der Bundespolizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell