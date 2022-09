LPI-NDH: Unfallflucht

Mühlhausen (ots) - Ein 9-jähriger Junge wurde am Freitagmorgen in der Brunnenstraße von einem Auto erfasst. Er war mit seinem Fahrrad in der Brunnenstraße unterwegs und beabsichtigte diese an der grünen Ampel zu überqueren. Eine 73-jährige Autofahrerin bog mit ihrem Golf von der Eisenacher Straße nach rechts in die Brunnenstraße ab und kollidierte dabei mit dem Kind. Der 9-Jährige verletzte sich leicht und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte ...

