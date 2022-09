Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kellerbrand in Altenkirchen

Altenkirchen (Westerwald) (ots)

Am Sonntag, den 25.09.2022, kam es in Altenkirchen in der Malzdürre zu einem Kellerbrand. Die Feuerwehr Altenkirchen konnte den Brand zügig ablöschen, sodass schlimmere Brandfolgen verhindert werden konnten. In den Kellerräumen waren unter anderem Reifen gelagert, welche auch abgebrannt sind. Die dadurch entstandene Qualm-Entwicklung kontaminierte das gesamte Wohnhaus. Bis zur weiteren Abklärung nebst Schadstoffmessung ist das Gebäude nicht bewohnbar. Die Bewohner konnten extern untergebracht werden. Ein leichtverletzter Bewohner, sowie eine Kraft der Polizei wurden durch das DRK behandelt. Es befanden sich ca. 50 Kräfte der Feuerwehren Altenkirchen und Berod, sowie das DRK und die Polizei Altenkirchen im Einsatz. Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern noch an.

