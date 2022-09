Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der PI Neuwied für das Wochenende 23.09.-25.09.2022

Im Berichtszeitraum kam es zu insgesamt 13 Verkehrsunfällen im Dienstgebiet der PI NR. In fünf Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Einer der flüchtigen Verursacher konnte durch einen Zeugen beobachtet und anschließend ermittelt werden, ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Am 23.09. tagsüber kam es in der Schillerstraße zu einer Berührung im Vorbeifahren an einem geparkten PKW. Am Abend ebenso in der Rostocker Straße. In einem Fall wurde in der Engerser Landstraße am 23.09. gegen 10.00h ein weißer Transporter am Außenspiegel touchiert und beschädigt. Durch Zeugen wurde als Verursacher ein ebenfalls weißer Transporter mit "ST"-Kennzeichen angegeben werden, welcher sich ohne zu halten in Richtung Blücherstraße entfernte. Wenn hier weitere Zeugen hilfreiche Angaben machen können, wird gebeten diese an die Polizei Neuwied zu richten.

Zu einem medizinischen Notfall kam es am 23.09.2022 gegen 13.00h auf einem Firmengelände in Neuwied-Niederbieber. Infolge eines Zuckerschocks kollabierte ein Fahrzeugführer und rollte mit seinem PKW in die Wied. Nur dank dem schnellen Eingreifen beherzter Ersthelfer konnte schlimmeres verhindert und der Mann im Anschluss durch die Feuerwehr gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden.

In der Zeit 23.09. von 17.00h - 18.00h wurde ein E-Bike der Marke Prophet Modell Geniesser trotz Sicherung vor einem Fitnessstudio in der Danziger Straße entwendet (siehe Foto). Wer kann hierzu Hinweise geben, oder wurde das Fahrrad im Anschluss irgendwo festgestellt? Diese ebenso an die PI Neuwied.

In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurden insgesamt 8 Neufahrzeuge auf dem Gelände eines Autohauses in der Friedrich-Rech-Straße mittels Bauschaum beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf geschätzt 15.000Euro. Entsprechende Spuren konnten gesichert werden. Auch hier werden sachdienliche Hinweise bei der PI Neuwied entgegengenommen.

