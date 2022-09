Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Asbach (ots)

Am Freitag, den 23.09.2022 um ca. 09:05 Uhr, kam es in der Hospitalstraße in Asbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Einsteigen der Fahrzeugführerin in ihren PKW, berührte die Fahrertür ihres Fahrzeugs den links daneben parkenden PKW des Anrufers. Dabei entstand ein leichter Sachschaden am PKW des Anrufers. Da dieser zum Unfallzeitpunkt in seinem Fahrzeug saß, stieg er aus und stellte die Fahrerin zur Rede. Diese fuhr jedoch davon, ohne Angaben zu ihrer Person zu machen. Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

