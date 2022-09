POL-PDNR: Pressebericht der Polizei Betzdorf vom 25.09.2022

Asbach (ots) - Am Freitag, den 23.09.2022 um ca. 09:05 Uhr, kam es in der Hospitalstraße in Asbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Einsteigen der Fahrzeugführerin in ihren PKW, berührte die Fahrertür ihres Fahrzeugs den links daneben parkenden PKW des Anrufers. Dabei entstand ein leichter Sachschaden am PKW des Anrufers. Da dieser zum Unfallzeitpunkt in seinem Fahrzeug saß, stieg er aus und stellte die Fahrerin ...

