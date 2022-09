Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Beim Abbiegen mit Bus kollidiert

Gaggenau (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Pedelec-Fahrer kam es am Donnerstagmorgen auf der Schillerstraße. Als kurz vor 11 Uhr der Fahrer eines Busses nach rechts in die August-Schneider-Straße einbog und den Abbiegevorgang bereits nahezu beendet hatte, kollidierte ein in gleicher Richtung fahrender und die August-Schneider-Straße gerade aus überquerender Radfahrer mit dem Heck des Busses. Der 58 Jahre alte Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt und zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Insgesamt war ein Schaden von rund 1.000 Euro zu verbuchen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell