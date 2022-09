Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau, B28 - Verkehrsunfall, Zeugenhinweise erbeten

Oppenau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen auf der B28. Gegen 7:15 Uhr war der 20-jährige Fahrer eines VW Polo auf der Schwarzwaldstraße von Oppenau kommend in Richtung Bad Peterstal unterwegs. Mit der Absicht einen vor ihm fahrenden LKW zu überholen, scherte der 20-Jährige auf Höhe eines dortigen Hofguts, trotz eines entgegenkommenden Pkw zum Überholvorgang aus. Um einen drohenden Zusammenstoß zu vermeiden, steuerte der 20-Jährige sein Fahrzeug an den linken Fahrbahnrand und kam in einem Graben zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro; der Wagen musste abgeschleppt werden. Zum entgegenkommenden Fahrzeug liegen derzeit keine Hinweise vor. Mögliche Zeugen des Unfalls, die Hinweise zum entgegenkommenden Fahrzeug geben können, setzen sich bitte mit den Beamten des Polizeipostens Oppenau unter der Rufnummer 07804 910883 in Verbindung.

/sk

