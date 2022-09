Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Eingebrochen, Zeugen gesucht

Baden-Baden, Steinbach (ots)

Bislang Unbekannte sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Mührichstraße eingestiegen. Die ungebetenen Besucher sollen zwischen 5:45 Uhr bis 14:30 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die verschlossene Nebeneingangstür an der Gebäuderückseite eingeschlagen haben und in das Gebäude eingebrochen sein. Im weiteren Verlauf hätten die Langfinger alle Räumlichkeiten sowie sämtliche Schränke und Kommoden durchwühlt. Es wurden mehrere Armbanduhren, ein Handy, Parfüms und eine Kamera entwendet, bevor die Unbekannten unentdeckt das Weite suchten. Die Beamten des Polizeireviers Bühl und der Kriminaltechnik ermitteln wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl und bitten Zeugen, welche Hinweise zu Verdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer: 07223 99097-0 zu melden.

/xo

