Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau, Ramsbach - Eingebrochen

Oppenau, Ramsbach (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher hat sich in der Nacht auf Donnerstag Zutritt auf das Gelände eines Kindergartens in der Schulstraße verschafft. Nach ersten Erkenntnissen versuchte der Eindringlich zwischen Mitternacht und 0:30 Uhr gewaltsam in das Erdgeschoss eines dortigen Schulgebäudes einzusteigen. Da dies mutmaßlich nicht gelang, verschaffte sich der Unbekannte Zuritt zum Büro-/Personalraum des Kindergartens. Mit einer Gitarre sowie einer Kleinbildkamera als Beute verschwand der Einbrecher unerkannt in der Dunkelheit. Der angerichtete Sachschaden am Gebäude kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeipostens Oppenau und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell