Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Legelshurst - Hoher Schaden nach Brand

Willstätt, Legelshurst (ots)

Der Dachstuhlbrand eines Gebäudes in der Waldsiedlung rief am Donnerstagabend Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Polizeireviers Kehl auf den Plan. Wie sich herausstellte, soll eine im Dachgeschoss befindliche Sauna gegen 19:40 Uhr mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten sein. Hinweise auf eine mutwillige Herbeiführung des Feuers liegen derzeit nicht vor. Nach bisherigen Erkenntnisse wurde niemand verletzt; alle im Objekt befindlichen Person konnten das Gebäude selbständig verlassen, nachdem starker, aus der Sauna austretender Rauch bemerkt wurde. Durch den Brand, den die Feuerwehr mit rund 80 Einsatzkräften bewältigte, entstand ein Sachschaden von mehreren 100.000 Euro. Nach Angaben der Feuerwehr ist das Gebäude aktuell nicht bewohnbar.

/xo

