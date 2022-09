POL-OG: Rastatt, Niederbühl - WhatsApp-Betrug zum Opfer gefallen, Warnhinweise

Bühl (ots) - In der Eichenwaldstraße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Reiterin. Die Frau war mit ihrem Pferd gegen 14:45 Uhr auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn unterwegs, als ein Fahrzeug mit gelben Blinklichtern an ihr vorbeifuhr. Hierdurch sei das Pferd erschrocken, rutschte auf dem feuchten Boden aus und stürzte mitsamt der Anfang 30-Jährigen zu Boden. Durch ...

mehr