POL-OG: Gaggenau - Ausgeraubt, Zeugenhinweise erbeten

Gaggenau (ots)

Ein bislang unbekannter Täter soll am Mittwochmittag im Freiligrathweg einen 53-Jährigen ausgeraubt haben. Gegen 12:30 Uhr wollte der Anfang 50-Jährige aus einer Hofausfahrt fahren, als der Unbekannte sich vor sein Auto stellte und ihn so zum Anhalten bewegte. Mit der Absicht den Mann auf sein Verhalten anzusprechen, stieg der 53-Jährige aus seinem Fahrzeug aus. Infolgedessen soll der unbekannte männliche Täter auf ihn zu gerannt sein, ihn an einen dortigen Zaun gestoßen haben und ihm anschließend ein Schlüsseletui samt Inhalt entwendet haben. Nach seiner Tat flüchtete der Unbekannte fußläufig. Der Täter soll circa 20 Jahre alt und schlank gewesen sein. Zudem soll er eine beige Jacke getragen haben. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Rufnummer 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

/sk

