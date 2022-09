POL-OG: Kehl - Widerstand geleistet

Rastatt (ots) - Warum sich am Mittwochmorgen ein noch Unbekannter an der Elektronik einer Tiefgarage einer Behörde in der Karlstraße zu schaffen machte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Gegen 6:45 Uhr bemerkte eine Zeugin den Mann und sprach ihn daraufhin an. Nachdem er daraufhin auf die Frau zu rannte, flüchtete sie in das Innere des Gebäudes. Nach ...

mehr